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22 июля 2025 в 14:42

Россиянин сливал военные данные Киеву и поплатился за это

Житель Крыма проведет 13 лет в тюрьме за передачу СБУ данных для ракетных ударов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жителя Крыма приговорили к 13 годам колонии строгого режима за передачу Украине данных об объектах критической инфраструктуры для наведения ракетных ударов, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России. Отмечается, что мужчина сам установил личный контакт с куратором из ГУР Минобороны Украины.

Информация была передана украинской спецслужбе для использования при нанесении ракетных ударов. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил жителя региона к 13 годам лишения свободы, — говорится в публикации.

Ранее двух уроженцев Хабаровского края заподозрили в сотрудничестве с ГУР Украины, их задержали в Татарстане. По информации ФСБ, они хотели получить украинское гражданство и были задействованы в подготовке диверсий на территории РФ. По данному факту возбудили уголовные дела.

До этого в Краснодарском крае задержали 22-летнего россиянина, который планировал совершить теракт в людном месте по заданию Киева. Помимо этого, он проводил фотосъемку военных объектов и передавал информацию о передвижениях кораблей Черноморского флота.

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