Россиянин нашел у себя в огороде украинский дрон с боеприпасом SHOT: житель села Сопычи нашел в огороде украинский беспилотник с боеприпасом

Фото: t.me/DNR_SCKK

Житель села Сопычи в Погарском районе Брянской области нашел у себя в огороде беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, сообщает SHOT. По данным Telegram-канала, к дрону был прикреплен кассетный боеприпас.

Как сообщает SHOT, вчера, 18 ноября, местный житель вышел из дома и обнаружил беспилотник прямо в огороде. Канал добавил, что прибывшие на место оперативники установили, что БПЛА оснащен кассетным боеприпасом. По данным SHOT, в настоящий момент летательный аппарат изучают специалисты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Богородском городском округе отечественные средства противовоздушной обороны пресекли атаку беспилотника на столицу. По его словам, обошлось без разрушений и пострадавших.

Накануне глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что регион за сутки подвергся 50 обстрелам. По его словам были атакованы Белгородский, Борисовский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский районы и Шебекинский городской округ. Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства в одном частном домовладении произошло возгорание надворной постройки, которое было оперативно потушено, во втором домовладении выбиты окна, посечены фасад и забор.