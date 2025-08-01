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01 августа 2025 в 13:12

Российского подростка жестоко запинали за накрашенные ногти

В Уфе 13-летнего парня избили за неформальный стиль

В Уфе неизвестные избили 13-летнего парня, который, по их мнению, является неформалом, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Школьника сначала заставили убрать лак с ногтей, а затем повалили на асфальт и пинали, сейчас он находится в больнице с сотрясением мозга и гематомами.

Начали докапываться из-за стиля и из-за накрашенных ногтей, сказали, что мол все «неформалы» плохо отзываются о лысых, значит я тоже. Отвели в переулок и заставили руками убирать лак с ногтей, — рассказал мальчик.

До этого двое жителей Томска избили рэпера Teaky за то, что тот попытался проехать на электросамокате по тротуару на Сибирской улице. По его информации, пострадавший попал в больницу с травмой головы, повреждением глазного яблока, височным переломом и кровоизлиянием.

Ранее в Уфе мужчина стал фигурантом уголовного дела после того, как заступился за несовершеннолетнюю девушку. Подросток обратилась к нему на улице и рассказала, что стала жертвой изнасилования. В ответ на это мужчина напал на предполагаемого преступника и нанес ему травмы.

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