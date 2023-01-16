Российского мэра избили на встрече с жителями СК сообщил, что в Омской области глава Знаменского района избил мэра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэра Знаменского сельского поселения Омской области Геннадия Андреева избили на встрече с жителями, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального Следственного комитета (СК) Ларису Болдинову и неназванного собеседника в администрации поселения. По сообщению правоохранительных органов, к инциденту может быть причастен глава Знаменского района Сергей Максимов.

Мы начали проверку по данному инциденту. По предварительным данным, произошел конфликт, Максимов нанес несколько ударов по голове 63-летнему главе сельского поселения. Через некоторое время у него поднялось давление, его отвезли в больницу. Мы будем назначать медицинскую экспертизу, чтобы установить степень тяжести повреждения, — сообщили в СК.

В администрации Знаменского сельского поселения рассказали, что конфликт произошел на встрече с жителями поселения, которые уже четверо суток остаются без воды из-за замерзания водонапорной башни. После того, как Максимов переадресовал этот вопрос Андрееву, тот ответил, что за водоснабжение поселения отвечает созданное мэром муниципальное предприятие. После этого началась словесная перепалка, пкоторой 47-летний Максимов напал сзади и нанес несколько ударов в височную часть головы Андреева, сообщили агентству источники.

Бывший председатель горкома КПРФ в Нижневартовске Дмитрий Хрипунов заявил об избиении полицейскими. Он считает такое жесткое задержание заказным, из-за его политической деятельности.