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19 июля 2025 в 12:01

Российский «Ураган» забросал ВСУ листовками с призывом сдаться в плен

Военкор Руденко: позиции ВСУ забросали листовками с призывом сложить оружие

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Российские артиллеристы из группировки войск «Центр» использовали реактивные снаряды «Ураган», чтобы распространить по позициям ВСУ агитационные листовки с призывом к добровольной сдаче в плен, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко. По его словам, это произошло на Красноармейском направлении в зоне СВО. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Снаряды, содержащие более четырех тысяч листовок каждый, имеют красную боевую часть для отличия от других боеприпасов, — подчеркнул журналист.

Он отметил, что дальность стрельбы «Ураганов» составляет до 35 километров, а таймеры настроены на разное время срабатывания. Один расчет РСЗО забросил более 64 тысяч листовок, что может спасти жизни многих украинских бойцов, резюмировал Руденко.

Ранее военкор Александр Коц опубликовал кадры боев за населенный пункт Каменское в Васильевском районе Запорожской области. На них видно, как военнослужащие ВС России поднимают государственный флаг над занятыми объектами. Кроме того, на видео зафиксирована точечная работа операторов БПЛА. Каменское перешло под контроль РФ накануне, 18 июля.

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