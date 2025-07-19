Военкор Коц показал кадры боев за Каменское

Военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале опубликовал кадры боев за населенный пункт Каменское в Васильевском районе Запорожской области. На них видно, как военнослужащие Вооруженных сил России поднимают государственный флаг над занятыми объектами. Войска взяли под контроль Каменское накануне, 18 июля.

В знак освобождения г. Каменское от украинских формирований десантники развернули государственный флаг Российской Федерации и флаг Воздушно-десантных войск, — отметил военкор.

Кроме того, в опубликованном ролике продемонстрирована точечная работа операторов беспилотных летательных аппаратов. Коц напомнил, что бои за Каменское продолжались с 2022 года. По его словам, сегодня населенный пункт полностью уничтожен.

Отсюда можно наступать как на север по трассе М-18 на облцентр, так и на восток — в сторону Орехова, чтобы зайти во фланг обороняющейся там группировке ВСУ, — добавил военкор.

Ранее Министерство обороны сообщило, что российские войска установили контроль над 10 населенными пунктами в зоне СВО. Группировка «Север» взяла под контроль село Дегтярное в Харьковской области, а бойцы «Востока» взяли населенные пункты Карл Маркс, Воскресенку, Новохатское ДНР и Малиновку Запорожской области. Также под контроль ВС РФ перешли Попов Яр, Николаевка, Маяк, Каменское и Петровка.