Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 11:35

Военкор Коц показал кадры боев за Каменское

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале опубликовал кадры боев за населенный пункт Каменское в Васильевском районе Запорожской области. На них видно, как военнослужащие Вооруженных сил России поднимают государственный флаг над занятыми объектами. Войска взяли под контроль Каменское накануне, 18 июля.

В знак освобождения г. Каменское от украинских формирований десантники развернули государственный флаг Российской Федерации и флаг Воздушно-десантных войск, — отметил военкор.

Кроме того, в опубликованном ролике продемонстрирована точечная работа операторов беспилотных летательных аппаратов. Коц напомнил, что бои за Каменское продолжались с 2022 года. По его словам, сегодня населенный пункт полностью уничтожен.

Отсюда можно наступать как на север по трассе М-18 на облцентр, так и на восток — в сторону Орехова, чтобы зайти во фланг обороняющейся там группировке ВСУ, — добавил военкор.

Ранее Министерство обороны сообщило, что российские войска установили контроль над 10 населенными пунктами в зоне СВО. Группировка «Север» взяла под контроль село Дегтярное в Харьковской области, а бойцы «Востока» взяли населенные пункты Карл Маркс, Воскресенку, Новохатское ДНР и Малиновку Запорожской области. Также под контроль ВС РФ перешли Попов Яр, Николаевка, Маяк, Каменское и Петровка.
Запорожская область
СВО
ВС РФ
ВСУ
военкоры
Александр Коц
кадры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Организаторы «Армии-2025» объявили о переносе форума
Сенатор усомнился в заявлениях Румынии о «вмешательстве» России
Водитель Audi протаранил троллейбус и погиб в Екатеринбурге
Возвращение Виктории Бони в Москву сразу обернулось скандалом
На Украину доставили полсотни танков, которые ВС России уничтожают пачками
Рубль теряет поддержку? Курсы валют 19 июля, что с долларом, евро, юанем
Российский «Ураган» забросал ВСУ листовками с призывом сдаться в плен
Стало известно решение Конгресса США по военной помощи Украине
Остановка поездов, атаки на Москву, Ростов: как ВСУ атакуют Россию 19 июля
В двух регионах России за три часа уничтожили 10 дронов
Раскрыто, что сделает Зеленский в случае конкуренции с Залужным
Фейерверк влетел в толпу отдыхающих и взорвался
Российские школьники потрясли Австралию своими знаниями
«Укрепили позиции Москвы»: в Италии взвыли из-за санкционного «бумеранга»
Погода в Москве в субботу, 19 июля: к вечеру ждать холод и мокрый снег?
Степашин лично поговорит со Смоловым после его драки в кафе
В Госдуме раскрыли, насколько вероятна смена Зеленского на Залужного
Автор сериалов «Достоевский» и «Бесы» снимет фильм о Белгородской области
Известная певица неожиданно объявилась на другом конце света
Россиянам рассказали, почему нельзя ходить с младенцами на пляжи
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Войска «взяли Европу» и мощный разгром ТЦК: новости СВО к вечеру 18 июля
Россия

Войска «взяли Европу» и мощный разгром ТЦК: новости СВО к вечеру 18 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.