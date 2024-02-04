Российские военные заняли выгодные рубежи на Донецком направлении МО: бойцы ВС РФ заняли выгодные рубежи на Донецком направлении

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении в районе Клещеевки и Курдюмовки, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. По его словам, потери противника убитыми и ранеными на этом участке фронта за сутки составили до 335 солдат, также российские военные уничтожили один танк, три боевые бронированные машины, две РЛС контрбатарейной борьбы, десять автомобилей и одну гаубицу М-777.

Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили пять атак противника, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Богдановки, Клещеевки, Курдюмовки, Георгиевки и Новомихайловки, — отметил представитель ведомства.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что ВС РФ сохраняют инициативу на всей линии боевого соприкосновения с противником в зоне СВО и продвигаются вперед. По уточнению министра, российская армия успешно расширяет зоны контроля, а украинские войска несут значительные потери. За последний месяц, как подчеркнул Шойгу, ВСУ лишились 23 тысяч человек.

Кроме того, отечественные предприятия увеличили объемы военного производства, указал министр военного ведомства. Проводится активная работа по выпуску новых ракет, предназначенных для систем противовоздушной обороны. Именно правильная организация деятельности оборонно-промышленного комплекса, по словам главы Минобороны, позволила в разы нарастить выпуск боеприпасов и вооружения в 2023 году.