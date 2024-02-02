«Армия России продвигается вперед»: Шойгу о ситуации на фронтах Шойгу заявил об активном продвижении российской армии в зоне СВО

Фото: МО РФ

Сергей Шойгу

Вооруженные силы России сохраняют инициативу на всей линии боевого соприкосновения с противником в зоне СВО и продвигаются вперед, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, которые приводит РИА Новости, российская армия успешно расширяет зоны контроля, в то время как украинские войска несут значительные потери. За последний месяц ВСУ лишились 23 тысяч человек.

Наши подразделения продвигаются вперед, расширяют зоны контроля, улучшают свое положение по переднему краю. В ходе активных действий на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка, — заявил министр, выступая на селекторном совещании с руководящим составом армии России.

Шойгу подчеркнул, что командование Вооруженных сил Украины вынуждено бросать в бой оставшиеся резервы, спешно проводя очередные принудительные мобилизации. Такие меры принимаются в целях недопущения обрушения всей линии фронта, считает министр.

Помимо потерь в личном составе, украинские войска также теряют и иностранную военную технику. За последний месяц было уничтожено более трех тысяч единиц различного вооружения, в том числе танки Leopard, БМП Bradley и пусковые установки Patriot.

Глава Минобороны России ранее заявил, что отечественные предприятия увеличили объемы военного производства. В частности, проводится активная работа по выпуску новых ракет, предназначенных для систем противовоздушной обороны.