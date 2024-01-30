Россия удвоила производство ракет для систем ПВО Шойгу: Россия увеличила более чем в два раза производство ракет для систем ПВО

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил на совещании, что Россия увеличила объемы военного производства: в частности, ракет для систем ПВО стали выпускать в два раза больше. Как сообщает пресс-служба ведомства, министр убедился в этом, посетив предприятия оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге.

Поговорили с главными инженерами и конструкторами, появилось много нового оборудования. В связи с этим существенно увеличены объемы производства. Что касается необходимых нам ракет по линии ПВО — там увеличение у нас более чем в два раза, — сказал министр обороны.

Ранее Шойгу посетил экспериментальные базы научно-исследовательских институтов Минобороны РФ в Подмосковье и проверил ход их модернизации. Он совершил визит в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа.

Так, к сдаче в эксплуатацию готовятся два новых здания научно-исследовательского кластера. Отмечается, что их построили в интересах биологической защиты РФ. Новые лаборатории позволят в кратчайшие сроки выявлять угрозы, а также разрабатывать и изготавливать средства индикации и вакцины.

Министр обороны РФ ранее заявил, что эффективная работа ведомства и правильная организация деятельности оборонно-промышленного комплекса позволили в разы нарастить выпуск боеприпасов и вооружения в 2023 году. По его словам, за год удалось расширить и модернизировать мощности ОПК, попутно увеличив производительность труда.