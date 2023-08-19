В ночь на 19 августа украинские войска попытались нанести удар по Крыму зенитной ракетой С-200, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале. Атака была успешно отражена российскими военными, никто не пострадал.
Ночью 19 августа киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе, — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что разрушений на земле нет.
На прошлой неделе ВСУ дважды за день пытались нанести удар по Крымскому мосту модернизированными ракетами ЗРК С-200. Обе атаки были отражены российскими военными.
Военэксперт Анатолий Матвийчук пояснил, что украинские военные переделывают советские ЗРК С-200 под ударный вариант, так как у ВСУ очень много подобных комплексов и дефицита в них Киев не испытывает. При этом он отметил, что снаряд С-200 легко засекается и перехватывается ПВО из-за дозвуковой скорости и крупных габаритов.