Российские военные отразили ракетную атаку ВСУ на Крым Минобороны: ВС России сбили выпущенную по Крыму украинскую ракету С-200

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь на 19 августа украинские войска попытались нанести удар по Крыму зенитной ракетой С-200, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале. Атака была успешно отражена российскими военными, никто не пострадал.

Ночью 19 августа киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что разрушений на земле нет.

На прошлой неделе ВСУ дважды за день пытались нанести удар по Крымскому мосту модернизированными ракетами ЗРК С-200. Обе атаки были отражены российскими военными.

Военэксперт Анатолий Матвийчук пояснил, что украинские военные переделывают советские ЗРК С-200 под ударный вариант, так как у ВСУ очень много подобных комплексов и дефицита в них Киев не испытывает. При этом он отметил, что снаряд С-200 легко засекается и перехватывается ПВО из-за дозвуковой скорости и крупных габаритов.