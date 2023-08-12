Минобороны РФ: Киев вновь попытался атаковать Крымский мост ракетой С-200

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины второй раз за 12 августа предприняли попытку нанести удар по Крымскому мосту модернизированной ракетой ЗРК С-200, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Снаряд был обнаружен и нейтрализован в воздухе российскими средствами ПВО. Пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.

Киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и сбита в воздухе, — сообщили в министерстве.

12 августа в Сети стали появляться фото Крымского моста, над которым поднимается дым. Тогда же стало известно о прекращении движения автотранспорта по мосту. Позднее глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил попытку ВСУ ударить по объекту двумя ракетами, отметив, что оба снаряда были сбиты. Telegram-канал Baza при этом уточнил, что дым — это специальная дымовая завеса.

Крымский мост получил повреждения во время атаки ВСУ в середине июля. Тогда украинские военные использовали морские беспилотники. В результате взрыва погибли двое взрослых, пострадал один ребенок.

Осенью минувшего года на мосту сработало взрывное устройство, находившееся в грузовом автомобиле. Взрыв спровоцировал возгорание топлива в семи железнодорожных цистернах. При этом частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста.