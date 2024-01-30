Российские танкисты уничтожили под Купянском наблюдательный пункт ВСУ

Фото: МО РФ

Танкисты 6-й общевойсковой армии, дислоцированной в «Западной» группировке войск, успешно уничтожили замаскированный наблюдательный пункт ВСУ на Купянском направлении, сообщили представители Министерства обороны России. В ведомстве подчеркнули, что координаты противника были получены от разведчиков-корректировщиков.

Экипаж танка Т-90М «Прорыв» 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с закрытой огневой позиции уничтожил замаскированный наблюдательный пункт ВСУ в зоне проведения специальных военных операций на направлении Купянск. Применялись управляемые боеприпасы, — отметили представители Минобороны РФ.

Ранее расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Центр» нанесли на Краснолиманском направлении залповый удар по бойцам ВСУ в Серебрянском лесничестве. По данным Минобороны России, в результате украинские войска потеряли свыше 30 человек убитыми и ранеными.

Кроме того, военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач с помощью РСЗО «Торнадо-Г» отразили атаку штурмовых групп ВСУ на позиции российских войск на Купянском направлении. В российском военном ведомстве рассказали, что полученные с БПЛА кадры позволили убедиться в уничтожении целей.