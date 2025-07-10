Российские бойцы прикрывали собой мирных жителей при эвакуации из ДНР

Российские бойцы прикрывали собой мирных жителей при эвакуации из ДНР Боец Механ: дрон ВСУ пытался убить мирных жителей при эвакуации из Толстого

ВСУ атаковали группу мирных жителей при эвакуации из села Толстого в ДНР, заявил разведчик 36-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным Механ. По его словам, которые приводит ТАСС, российские бойцы закрывали собой невинных людей, но в итоге некоторые все равно пострадали. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Мирных граждан нам приходилось зачастую закрывать собой, так как от налетов FPV-дронов или той же самой «Бабы-яги» приходилось мирных граждан спасать, некоторых даже вытаскивать на себе, — пояснил военный.

9 июля Вооруженные силы России взяли под контроль село Толстой, расположенное на западе Донецкой Народной Республики у границ Днепропетровской области. По информации Минобороны РФ, задачу выполнили бойцы из группировки войск «Восток». Толстой находится рядом с селами Новоукраинка, Ялта, Запорожье и Поддубное.

Как пояснил военный корреспондент Евгений Поддубный, село Толстой в ДНР дает контроль над трассой снабжения ВСУ. Он отметил, что российские войска продолжили наступать на стыках ДНР и Днепропетровской области.