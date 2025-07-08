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08 июля 2025 в 22:59

Российские бойцы помогли эвакуироваться мирным жителям ДНР

Бойцы группировки «Восток» помогли эвакуироваться мирным жителям Богатыря в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Военнослужащие группировки «Восток» помогли эвакуировать 15 мирных жителей села Богатырь в ДНР, в том числе двух детей, сообщило РИА Новости. По словам бойцов и гражданских, путь был сложным из-за мин, беспилотников и подорванных Вооруженными силами Украины мостов.

Уточняется, что военнослужащим вместе с мирными пришлось идти пешком несколько километров, чтобы обойти препятствия и вывести людей из опасной зоны. Несмотря на попытки бойцов ВСУ препятствовать эвакуации, российским военным удалось вывести всех мирных жителей без потерь.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что военнослужащие ВC России взяли под контроль село Толстой на западе ДНР. Данный населенный пункт находится у границы с Днепропетровской областью Украины. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Прежде Рогов заявлял, что ВС РФ отбросили базирующиеся в Запорожской области подразделения ВСУ к северным окраинам села Каменского. По его словам, российские войска установили контроль над западной частью населенного пункта. Минобороны РФ также не комментировало эти данные.

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