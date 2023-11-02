Росэнергоатом отреагировал на информацию о новой атаке на Курскую АЭС Росэнергоатом опроверг сообщения о новой атаке БПЛА на Курскую АЭС

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Росэнергоатом сообщил в Telegram-канале, что информация о новой атаке БПЛА на Курскую АЭС не соответствует действительности. Обломки, найденные за периметром станции, принадлежат беспилотнику, атаковавшему атомную электростанцию 26 октября, заявили в концерне.

2 ноября 2023 года атака на КуАЭС не зафиксирована. <...> Курская АЭС работает в штатном режиме. В работе второй, третий, четвертый энергоблоки на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблок № 1 в режиме работы без генерации. Радиационный фон на территории Курской АЭС в пределах природных значений, — сообщили в Росэнергоатоме.

Три украинских беспилотника попытались атаковать Курскую АЭС вечером 26 октября. Представители предприятия сообщали, что это не повлияло на работу, станция не пострадала.

Telegram-канал SHOT писали, что на прошлой неделе ВСУ применили для атаки по КуАЭС дроны, начиненные взрывчаткой С-4 с поражающими элементами из подшипников и саморезов. По данным канала, это были беспилотники кустарной сборки, один из них вел съемку. При этом на месте падения сбитых БПЛА обнаружили три брикета пластита иностранного производства. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.