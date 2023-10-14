Рогов: в подконтрольном Киеву городе Запорожье царит атмосфера террора

Фото: МО Украины

В городе Запорожье, который сейчас находится под контролем киевских властей, царит атмосфера террора, рассказал РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, жителям запрещают праздновать годовщину завершения Запорожской фронтовой наступательной операции советских войск. Рогов также выразил уверенность в том, что местное население ждет прихода российской армии.

Уверенность в том, что город будет освобожден снова, есть у всех, даже у врагов, именно поэтому киевский режим запрещает местным жителям праздновать День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня в городе царит атмосфера террора, запугивания, проверок, обысков на улицах, насильственная мобилизация. Люди ждут прихода российской армии и освобождения, — рассказал Рогов.

Он подчеркнул, что жители Запорожья вынуждены жить в условиях ничуть не лучше, чем 80 лет назад, когда регион был оккупирован войсками нацистской Германии.

Ранее Рогов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сделал «явку с повинной», когда пообещал генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси не обстреливать Запорожскую атомную электростанцию. По его словам, до этого глава государства утверждал, что ВСУ никогда и не атаковали АЭС.