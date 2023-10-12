«Это явка с повинной»: Рогов об обещании Зеленского не обстреливать ЗАЭС Рогов: обещание Зеленского не обстреливать ЗАЭС можно считать «явкой с повинной»

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский совершил «явку с повинной», когда пообещал генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси не обстреливать Запорожскую атомную электростанцию, заявил лидер общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, которые передает РИА Новости, украинский лидер «допустил прокол».

Это, по сути, явка с повинной. Зачем теперь обещать не обстреливать, если ранее Зеленский говорил и заверял весь мир, что никогда не обстреливал. А тут такой прокол. Зеленский фактически признался, что именно его боевики ранее наносили удары по атомной станции, — отметил он.

Рогов обратил внимание, что Зеленский опровергает абсурдные версии, которые ранее озвучивал сам вместе с подельниками. Тогда в Киеве утверждали, что за атаками на ЗАЭС якобы стоит Россия, которая обстреливает свои же территории.

Об обещании президента Украины «не бомбить и не обстреливать» Запорожскую атомную электростанцию ранее сообщала британская газета Guardian. Зеленский лично заверил главу МАГАТЭ, что ВСУ не будут напрямую атаковать ЗАЭС, но при этом все остальные варианты «находятся на рассмотрении».