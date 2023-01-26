Рогов сообщил о взрывах в пригороде Запорожья

Фото: Edgar GutiÃ�rrez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

В пригороде Запорожья Вольнянске раздались взрывы, сообщил в Telegram член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его сведениям, над городом работает система ПВО. Как отметил Рогов, за 12 часов объекты в Вольнянске обстреляли дважды.

В пригороде временно оккупированного Запорожья Вольнянске слышны громкие взрывы. По заявлениям представителей режима Зеленского, работает ПВО, — написал он.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко рассказал о серии взрывов в Днепровском районе столицы. Он призвал местных жителей проследовать в укрытия.

Сегодня же, 26 января, украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в Виннице и Одессе. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Глава Днепропетровской области Николай Лукашук заявил, что в результате обстрела получило повреждение одной из промышленных предприятий.

Накануне днем по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Вечером появились сообщения о взрывах в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.