Рогов сообщил о попытке ВСУ высадить десант в районе Запорожской АЭС

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Десант ВСУ попытался высадиться в районе ЗАЭС ранним утром 29 октября, сообщил в Telegram член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Ранее подобная попытка была предпринята украинскими силами 19 октября.

Сегодня ранним утром, по словам очевидцев, в Энергодаре боевиками Зеленского была предпринята попытка высадки десанта в районе Запорожской АЭС, — написал Рогов.

Ночью 19 октября десантники ВСУ попытались высадиться на левый берег Каховского водохранилища для захвата Запорожской АЭС. В ведомстве отметили, что в операции украинской армии были задействованы 37 лодок и катеров. ВС РФ предотвратили операцию противника, потери ВСУ составили более 90 украинских военнослужащих и 14 лодок.

Кроме того, артиллеристы ВСУ выпустили 13 снарядов по окраине Энергодара, прилегающего к территории атомной станции. Ракетные удары наносились из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области, впоследствии огневые точки противника были подавлены.