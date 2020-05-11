Режим самоизоляции смягчат в Новосибирской области

Власти Новосибирской области продлят режим самоизоляции после 11 мая, но людям будет разрешено гулять и заниматься на улице спортом. Об этом заявил губернатор Андрей Травников.
По его словам, с 12 мая жители региона смогут гулять, но не более чем по два человека или с членами семьи. Занятия спортом будут разрешены по 1–2 человека.
Кроме того, в области продолжает действовать обязательный масочный режим.
Дополнительно разрешается возобновить деятельность продовольственным рынкам за исключением рынков в Новосибирске. В отношении этих объектов в Новосибирске мы будем готовы принять такое же решение в ближайшие дни после согласования дополнительных санитарных мер, — сказал Травников.
Как ранее писал NEWS.ru, власти Тульской области продлили до 31 мая режим самоизоляции, но разрешили жителям гулять в парках и посещать бассейны, говорится на сайте регионального правительства.
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