Режим самоизоляции смягчат в Новосибирской области

https://static.news.ru/photo/4dc22674-936c-11ea-910d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мэрия Новосибирска/vk.com

Власти Новосибирской области продлят режим самоизоляции после 11 мая, но людям будет разрешено гулять и заниматься на улице спортом. Об этом заявил губернатор Андрей Травников.

По его словам, с 12 мая жители региона смогут гулять, но не более чем по два человека или с членами семьи. Занятия спортом будут разрешены по 1–2 человека.

Кроме того, в области продолжает действовать обязательный масочный режим.

Дополнительно разрешается возобновить деятельность продовольственным рынкам за исключением рынков в Новосибирске. В отношении этих объектов в Новосибирске мы будем готовы принять такое же решение в ближайшие дни после согласования дополнительных санитарных мер, — сказал Травников.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Тульской области продлили до 31 мая режим самоизоляции, но разрешили жителям гулять в парках и посещать бассейны, говорится на сайте регионального правительства.