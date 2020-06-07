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Рецидивист зарезал подростка в Чите и напал на его друзей

14:26, 08 июня 2020 10
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Читы напал с ножом и монтировкой на группу подростков в ночь на 8 июня. Он ранил пять человек, одного убил.

После нападения молодой человек скрылся. Утром его задержали. Подозреваемый оказался ранее судимым 24-летним мужчиной. Сейчас его допрашивают следователи. Жертвой преступника стал 16-летний юноша, его приятели госпитализированы с различными травмами, сообщили «МК в Чите» в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.  

Ранее NEWS.ru писал, что полицейские Красноярска рассказали подробности задержания подозреваемых в разбойном нападении на машину инкассаторов. Взять преступников помогло то, что они не скрывали улики.

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