Рецидивист зарезал подростка в Чите и напал на его друзей

Житель Читы напал с ножом и монтировкой на группу подростков в ночь на 8 июня. Он ранил пять человек, одного убил.
После нападения молодой человек скрылся. Утром его задержали. Подозреваемый оказался ранее судимым 24-летним мужчиной. Сейчас его допрашивают следователи. Жертвой преступника стал 16-летний юноша, его приятели госпитализированы с различными травмами,
Ранее NEWS.ru писал, что полицейские Красноярска рассказали подробности задержания подозреваемых в разбойном нападении на машину инкассаторов. Взять преступников помогло то, что они не скрывали улики.
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