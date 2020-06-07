Рецидивист зарезал подростка в Чите и напал на его друзей

https://static.news.ru/photo/e319fa8a-a97e-11ea-b5f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Читы напал с ножом и монтировкой на группу подростков в ночь на 8 июня. Он ранил пять человек, одного убил.

После нападения молодой человек скрылся. Утром его задержали. Подозреваемый оказался ранее судимым 24-летним мужчиной. Сейчас его допрашивают следователи. Жертвой преступника стал 16-летний юноша, его приятели госпитализированы с различными травмами, сообщили «МК в Чите» в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Ранее NEWS.ru писал, что полицейские Красноярска рассказали подробности задержания подозреваемых в разбойном нападении на машину инкассаторов. Взять преступников помогло то, что они не скрывали улики.