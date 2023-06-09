«Ребенок проснулся, стекла задрожали»: очевидица о падении БПЛА в Воронеже Жительница Воронежа заявила, что после падения БПЛА раздался очень громкий хлопок и задрожали окна

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительница Воронежа заявила NEWS.ru, что видела полет БПЛА и то, как он падал. По ее словам, после крушения дрона раздался «очень громкий хлопок», а в соседнем доме, где она живет, «задрожали окна, люстра и проснулся ребенок». Минобороны России эту информацию не комментировало.

Я подошла к окну, услышав характерный звук перемещения БПЛА. Видела, как он летел в здание, взорвался он от удара или самостоятельно — я не видела, дерево обзор загораживает. Взрыв на уровне пятого этажа, очень громкий хлопок. Проснулся мой ребенок, и зазвенела люстра и стекла, конечно, тоже, — отметила собеседница.

Утром 9 июня дрон с взрывчаткой врезался в жилой дом в Воронеже. По словам местных жителей, прозвучали два взрыва. Позже были опубликованы кадры с места атаки беспилотника — на них видны повреждения несущей стены дома от взрыва БПЛА.

Губернатор региона Александр Гусев заявил, что три человека посекло осколками стекла. Им оказана помощь на месте, пострадавшие отказались от госпитализации.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ночных ударов украинских военных пострадали трое жителей региона. По его словам, под обстрелы попали населенные пункты Шебекино и Разумное. Он отметил, что в регионе работала ПВО.