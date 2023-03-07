Разозленная детьми-каратистами пассажирка поезда избила бутылкой их тренера

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пассажирка поезда Москва — Воркута, возмущенная шумным поведением детей-каратистов, избила бутылкой сопровождавшего их тренера, сообщили «Известия». Юные спортсмены разозлили 50-летнюю женщину тем, что бегали по вагону и мешали отдыхать. Впоследствии у нее возник словесный конфликт с наставником команды, в ходе которого россиянка ударила 32-летнего мужчину бутылкой с водой и поцарапала ему лицо.

Потасовка в поезде произошла днем 6 марта. Избитый бутылкой тренер по карате защитился, оттолкнув агрессивную пассажирку. Буйная попутчица после этого, предположительно, успокоилась и не стала предъявлять мужчине никаких претензий. В то же время проходить медицинское освидетельствование она отказалась. Поступала ли в полицию жалоба от наставника десятерых юных каратистов на разозленную ими обидчицу, неизвестно.

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