Пенсионерка вонзила нож в пах 19-летней дочери за частые ссоры с мужем Женщина в Дагестане изрезала свою дочь за частые ссоры с мужем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Дагестане девушка была ранена ножом в паховую область собственной матерью, возмущенной ее постоянными возвращениями домой из-за частых ссор с мужем, сообщил Telegram-канал Mash Gor. Пенсионерка из села Гоксувотар, только недавно выдавшая замуж свою 19-летняя дочь, говорила ей, что терпение находится на исходе, поскольку своим неудачливым браком она позорит обе семьи. Когда девушка снова появилась с вещами на пороге материнского дома, угроза воплотилась в жизнь. Полицейским женщина заявила, что ранила дочь случайно, сообщила пресс-служба МВД Дагестана.

Женщина в содеянном созналась и пояснила, что ранение произошло случайно. По ее словам, к ним пришли несколько сельчанок для выяснения отношений с ее дочерью. Пытаясь разнять дерущихся, она оттолкнула дочь, после чего поняла, что ранила ее ножом. Как нож оказался в ее руках, она не помнит, — говорится в сообщении МВД республики.

Пострадавшую девушку госпитализировали с проникающим ножевым ранением паховой области. Подозреваемую в нанесении телесного повреждения мать после произошедшего доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств. Правоохранители собрали материал для принятия дальнейшего процессуального решения.

На прошлой неделе в Дагестане обнаружили 18 человеческих скелетов с пробитыми черепами. Останки были захоронены у придорожной гостиницы между Махачкалой и Каспийском.