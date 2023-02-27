В Дагестане обнаружили около 20 человеческих скелетов с пробитыми черепами Baza: в Дагестане у гостиницы «Джами» нашли скелеты 18 человек

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Работа криминалистов центрального аппарата Следственного комитета РФ

В Дагестане у гостиницы «Джами» найдено массовое захоронение людей, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, всего было обнаружено 18 человеческих скелетов, в некоторых черепах видны сквозные дырки. На месте работают сотрудники полиции.

Неизвестное захоронение оказалось у придорожной гостиницы между Махачкалой и Каспийском, его обнаружили местные строители при выполнении работ. К изучению находок подключились также сотрудники Следственного комитета.

В прошлом году в столичном районе Ростокино при прокладке теплотрассы были найдены три человеческих скелета. По предварительным данным, они пролежали в земле как минимум 20 лет. Останки обнаружили рабочие, копавшие землю на улице Докукина. По их словам, кости и черепа находились на глубине полутора метров.

Ранее под Новосибирском на пляже у Обского моря на месте древнего кладбища обнаружили человеческие останки. По сведениям историков, на этом месте были захоронения сибирских татар XVII века. Большая часть могил затоплена, но во время схода воды останки показываются на береговой линии.