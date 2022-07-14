В Москве нашли три скелета при прокладке теплотрассы

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/ZB/Global Look Press

В столичном районе Ростокино при прокладке теплотрассы найдены три человеческих скелета. По предварительным данным, они пролежали в земле как минимум 20 лет, сообщает Telegram-канал SHOT.

Останки обнаружили рабочие, копавшие землю на улице Докукина. По их словам, кости и черепа находились на глубине полутора метров.

На место происшествия были вызваны полицейские. Они пришли к выводу, что в данном месте были захоронены тела трех человек, предположительно не менее двух десятков лет назад. В настоящее время личности этих людей устанавливаются.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском, на пляже у Обского моря на месте древнего кладбища обнаружили человеческие останки. По сведениям историков, на это месте были захоронения сибирских татар XVII века. Большая часть могил затоплена, но во время схода воды останки показываются на береговой линии.