Разорвавшиеся в Белгороде снаряды имели поражающие элементы LIFE.ru: выпущенные по Белгороду снаряды ВСУ «Ольха» имели поражающие элементы

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru

Выпущенные по Белгороду снаряды Вооруженных сил Украины были начинены поражающими элементами для нанесения максимального урона, сообщает LIFE.ru. По его информации, на одной из улиц после прилета РСЗО «Ольха» нашли покореженные куски металла в радиусе 200 метров.

Как передает издание, в результате украинской атаки в ночь на 5 января в некоторых квартирах жилых домов и автомобилях были выбиты стекла. В общей сложности ВСУ запустили по Белгороду 10 снарядов.

Мэр Белгорода Вячеслав Гладков ранее сообщил, что в ходе ночного обстрела города пострадали два человека. Один мужчина получил осколочное ранение предплечья, ему уже провели операцию. У второго пострадавшего осколочное ранение голени. По словам главы города, в результате атаки также повреждены более 30 автомобилей.

В общей сложности после обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ в больницах находятся 74 человека, 20 из которых в реанимации. Гладков подчеркнул, что все пострадавшие наряду с медицинской помощью получают моральную и психологическую поддержку от волонтеров. Восстановительные работы в регионе продолжаются. За прошедший день специалисты заменили более 800 кв. м стеклопакетов, оконных конструкций в жилых домах и квартирах.