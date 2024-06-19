Раздел и задушил: возможный убийца кузбасской девочки рассказал о расправе Подозреваемый раздел и задушил штанами пропавшую в Кемеровской области девочку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подозреваемый в убийстве 12-летней школьницы в Кузбассе рассказал, что раздел девочку, задушил ее штанами и бросил в колодец, сообщает KP.RU. Также задержанный признался во время допроса, что пытался совершить изнасилование. Сам он был задержан неподалеку от места преступления. Местные жители сообщили, что мужчина был в кроссовках девочки, а она была раздета.

Подозреваемый — 49-летний житель деревни Большой Корчуган — ранее уже был судим за подобное преступление. Причина смерти девочки пока не установлена точно: возможно, это было удушение, переохлаждение или удар при падении в колодец. На теле девочки также найдены ножевые ранения, версия об изнасиловании пока не подтверждена.

Ранее сообщалось, что житель Кемеровской области, задержанный по делу об убийстве 12-летней школьницы в городе Топки, недавно вернулся со спецоперации на Украине. По данным РИА Новости, на СВО он ушел из колонии, где отбывал срок за убийство.

19 июня тело школьницы нашли в колодце вблизи заброшенного здания в городе Топки. Отмечается, что на трупе есть признаки насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Поиски начались накануне, когда стало известно о пропаже ребенка. Следственный комитет опубликовал видео с места убийства девочки.