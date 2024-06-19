Раскрыта личность подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Кузбассе РИА Новости: подозреваемый в убийстве девочки в Кузбассе вернулся с СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Житель Кемеровской области, задержанный по делу об убийстве 12-летней школьницы в городе Топки, недавно вернулся со спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По данным агентства, на СВО он ушел из колонии, где отбывал срок за убийство.

Отмечается, что 49-летний подозреваемый на фронте попал в украинский плен, после чего вернулся в воинскую часть по обмену. При этом собеседник агентства не смог уточнить, как мужчина оказался в городе Топки. Он предположил, что тот либо дезертировал, либо приехал в отпуск.

Ранее подруга убитой девочки рассказала, что та часто провожала незнакомцев до дома и показывала им дорогу. Она отметила, что чаще всего подобное происходило в компании друзей, но иногда девочка одна вызывалась проводить человека. Подруга предположила, что в день убийства могла произойти такая же ситуация.

19 июня тело школьницы нашли в колодце вблизи заброшенного здания в городе Топки. Отмечается, что на трупе есть признаки насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Поиски начались накануне, когда стало известно о пропаже ребенка. Следственный комитет опубликовал видео с места убийства девочки.