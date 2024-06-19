Раскрыты подробности жестокого убийства 12-летней девочки в Кузбассе Источник NEWS.ru: погибшая в Топках девочка часто провожала незнакомцев до дома

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Убитая в городе Топки в Кемеровской области 12-летняя девочка часто провожала незнакомцев до дома и показывала им дорогу, рассказала NEWS.ru подруга погибшей. Собеседница издания отметила, что чаще всего подобное происходило в компании друзей, но иногда девочка одна вызывалась проводить человека. Она предположила, что в день убийства могла произойти такая же ситуация.

Я давно ее знаю, очень близко дружили с ней. Она могла уйти куда-то с незнакомым ей человеком. Всегда могла подсказать дорогу или проводить кого-то. Чаще, конечно, с друзьями. Но пару раз у нее незнакомцы спрашивали дорогу куда-то, и она одна их провожала. Может, и сейчас все так вышло, мы не знаем, — поделилась подруга погибшей.

Она уточнила, что перед гибелью девочка виделась со своей подругой, проводила ее до дома и пошла гулять дальше. Она также рассказала, что подозреваемый в убийстве — бывший заключенный, отправившийся из тюрьмы в зону специальной военной операции.

Она гуляла с подругой в тот день. У подруги телефон сломался, она ее до дома проводила и дальше гулять пошла. Семья у погибшей очень хорошая, порядочная. Подозреваемый — бывший заключенный, местный житель. Из тюрьмы отправился сразу на СВО, откуда вернулся контуженный, пил и устраивал разбои. Ее помогали искать все неравнодушные жители города, — заключила собеседница издания.

Следственный комитет ранее опубликовал видео с места убийства девочки в Кузбассе. Накануне, 18 июня, тело школьницы с признаками насильственной смерти нашли в колодце вблизи заброшенного здания. Поиски начались в тот же день, когда стало известно о пропаже ребенка.