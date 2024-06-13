Раскрыты подробности попытки атаки ВСУ на Ярославскую область Губернатор Евраев: три беспилотника ВСУ уничтожено в Ярославской области

Фото: МО РФ

Три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты силами противовоздушной обороны на подлете к Ярославлю, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале. Отмечается, что разрушений и пострадавших нет.

На подлете к Ярославлю отражена атака украинских БПЛА. Уничтожено три вражеских дрона, — написал губернатор.

Евраев предупредил жителей, что на территории региона они могут случайно наткнуться на обломки украинских беспилотников. По его словам, эти детали важны для следственных действий, поэтому нужно сообщить властям о находке и не приближаться к ним.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурными средствами ПВО четыре беспилотника Вооруженных сил Украины уничтожено над российской территорией в ночь на четверг, 13 июня. Так, три дрона сбито в небе над Ярославской областью и еще один БПЛА — над Владимирской.

Накануне вечером режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов был введен на территории Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев предупредил, что силы противовоздушной обороны приведены в боеготовность.

До этого ВСУ ударили беспилотниками по приграничным районам Курской области. Как пояснил врио губернатора региона Алексей Смирнов, при атаке были повреждены два административных здания в городе Суджа и поселке Коренево.