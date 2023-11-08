Раскрыта личность напавшего с мачете на женщину с ребенком в Люберцах «112»: напавшим с мачете на людей в Люберцах оказался 36-летний местный житель

По информации Telegram-канала «112» , напавшим с мачете на женщину с ребенком в Люберцах оказался 36-летний местный житель Роман Концелидзе. По данным канала, мужчина проживает на улице Кирова, неподалеку от места, где произошел инцидент.

Как пишет «112», подозреваемый ранее уже был судим за мелкие преступления, уличную драку и незначительную кражу. Теперь Концелидзе предстоит объяснить подмосковным следователям, почему он оказался на улице с мачете и что стало мотивом нападения на женщину с ребенком.