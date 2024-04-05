Раскрыт нюанс дела о нападении на Чибиса, определяющий судьбу задержанного Адвокат Исаев: ударивший ножом Чибиса избежит тюрьмы, если его признают невменяе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Чибис

Ударивший ножом губернатора Мурманской области Андрея Чибиса может избежать тюрьмы, если его признают невменяемым, рассказал NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. По его словам, в противном случае задержанный понесет полную ответственность.

Все будет зависеть от заключения судебно-психиатрической экспертизы. Если она установит, что в момент нападения преступник не осознавал своих действий и не руководил ими, он будет признан невменяемым и к нему будут применены принудительные меры медицинского характера с помещением в психиатрический стационар. В таком случае в тюрьму он не попадет, — заявил юрист.

В случае установления вменяемости напавшего, он понесет полную ответственность за содеянное в соответствии с уголовным законодательством России, заключил адвокат.

На политика с ножом напал 42-летний мужчина, он нанес ему удар в область шеи. Ранее в Росгвардии подтвердили, что сотрудник ОМОНа, отвечавший за общественный порядок на встрече губернатора Мурманской области с жителями региона, ранил мужчину, напавшего на чиновника. После этого злоумышленника обезвредили, а политику провели операцию.

Глава регионального Минздрава Дмитрия Панычева заявил, что состояние Чибиса остается тяжелым, а в динамике — стабильным. Раненого переведут в Мурманскую областную клиническую больницу.