Рабочий загорелся при нанесении дорожной разметки в Ярославле

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В Ярославле загорелся мужчина, наносивший дорожную разметку, сообщают авторы группы «Жесть Ярославль» в VK. По данным очевидцев, после случившегося пострадавшего увезли в больницу. Официальных данных о ЧП пока не публиковалось.

По предварительным данным, инцидент произошел на улице Калинина. Мужчина загорелся из-за пожара, который случился в автомобиле. В результате потерпевший получил серьезные ожоги и сейчас находится в реанимации.

Ранее на северо-востоке столицы рядом со станцией метро «Бутырская» вспыхнул крупный пожар в 22-этажном жилом доме в строящемся ЖК «Руставели». Очевидцы засняли, как одно из зданий дымится.

До этого пожар начался в торговом центре в Хабаровске. Самостоятельно вышли на улицу 270 человек. На месте работали 20 специалистов и 10 единиц техники. Представители МЧС не назвали площадь, на которую распространился огонь. Информации о пострадавших также не было.

Также во Владивостоке газовый баллон упал на крышу автомобиля Toyota Harrier, припаркованного в районе пункта приема металлолома, отскочил от кузова и врезался в стену дома. Местные жители услышали громкий взрыв.