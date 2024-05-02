В Приморье газовый баллон влетел в машину, пробил стену дома и взорвался

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во Владивостоке газовый баллон упал на крышу автомобиля Toyota Harrier, припаркованного в районе пункта приема металлолома, отскочил от кузова и врезался в стену дома, сообщает Telegram-канал SHOT. Местные жители услышали громкий взрыв.

Инцидент произошел днем 2 мая на Тюменской улице во Владивостоке. В результате происшествия никто не пострадал. Владельцы автомобиля оценили предварительный ущерб в 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области задержали 20-летнего местного жителя, который подложил газовый баллон на железнодорожные пути в районе поселка Константиновка. Его действия привели к сходу с рельсов поезда, в котором находились 207 пассажиров. По данному факту возбуждено уголовное дело о теракте.

До этого стало известно, что следователи возбудили уголовное дело после пожара, вызванного взрывом газового баллона в Нурлате. Речь идет о статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Газовый баллон взорвался при установке натяжного потолка в трехподъездном двухэтажном доме, загорелись четыре квартиры на двух этажах. Площадь возгорания составила 80 кв. м, были разрушены наружные стены, обрушились два подъезда. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжал прокурор города Ильнур Гаянов.