Пятилетняя девочка погибла при пожаре в гостях у деда МЧС: два взрослых и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Тольятти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три человека, включая девочку 2019 года рождения, умерли при пожаре в частном доме в Тольятти, передает ТАСС со ссылкой на МЧС по Самарской области. Пожар разгорелся на площади 42 кв. м, к его тушению привлекли 49 человек и 14 единиц техники. Региональная прокуратура начала доследственную проверку случившегося.

В результате пожара погибли три человека, в том числе один ребенок (мужчина 1953 года рождения, женщина 1995 года рождения, девочка 2019 года рождения), — говорится в сообщении.

«Интерфаксу» в правоохранительных органах региона рассказали, что дочь с внучкой приехали в гости к деду. Пожар, вероятно, вызван коротким замыканием.

Ранее в Забайкальском крае двое учеников первого и второго классов играли с зажигалкой и устроили крупный ландшафтный пожар, распространившийся на площади 1200 кв. м. Выяснилось, что ученики играли на месте возгорания с зажигалкой: сперва подожгли палку, а затем — сухую траву.

В марте пожилая женщина и двое ее маленьких внуков четырех и семи лет погибли при пожаре в селе Челно-Вершины Самарской области. Огонь вспыхнул в одноэтажном частном доме и распространился на площади 40 кв. м. По предварительной версии, пожар начался из-за аварийного режима работы электропроводки.

До этого в Оренбурге мать с годовалым ребенком чуть не погибли из-за не отключенного от сети фена. Женщина пользовалась им и положила на кровать в спальне. В итоге начался пожар, из которого мать с ребенком вызволили соседи.