В Оренбурге мать с годовалым ребенком чуть не погибли из-за фена

Фото: t.me/mchs_official

В Оренбурге соседи вызволили из пожара мать с годовалым ребенком, сообщает пресс-служба МЧС. Женщина пользовалась феном, не отключила его от сети и положила на кровать в спальне. В итоге начался пожар. Прибывшие на место сотрудники погасили огонь. На месте работали семеро специалистов и три единицы техники.

В Оренбурге женщина воспользовалась феном и оставила его на кровати, не отключив от сети. Прибор загорелся. Огонь быстро охватил комнату, едкий дым распространился по всей квартире. Женщина с годовалым ребенком на руках искала выход из жилища. Выбраться помогли очевидцы. Мать успела надышаться дымом, ее передали врачам, — сообщили в МЧС.

Ранее пожарные службы ликвидировали огонь в цехе производству мебели в Кировской области. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров. В тушении задействовали 56 сотрудников МЧС и 16 единиц спецтеники.

Ранее высшее танковое командное училище на Оренбургском тракте в Казани охватил огонь. Пожару присвоили второй ранг опасности. Огонь распространился на казармы и перешел на кровлю.