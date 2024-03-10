Бабушка с маленькими внуками погибли при пожаре под Самарой

Фото: t.me/mchs_official

Пожилая женщина и двое ее маленьких внуков погибли при пожаре в селе Челно-Вершины Самарской области, сообщает МЧС России. Огонь вспыхнул в одноэтажном частном доме и распространился на площади 40 квадратных метров.

Среди погибших оказались двое детей четырех и семи лет. По предварительной версии, пожар начался из-за аварийного режима работы электропроводки.

Как уточняет ГТРК «Самара», прибывшие на место спасатели вытащили из задымленного дома тело 62-летней хозяйки и ее пострадавших маленьких внуков. Детей передали врачам, позже появилась информация, что малыши скончались.

Ранее двое детей погибли взаперти при пожаре на Алтае. В селе Турчак взрослые закрыли дверь жилого дома и уехали в магазин, оставив в одиночестве двоих детей, которые погибли при возгорании. Cпасатели обнаружили в доме 13-летнюю девочку и годовалого мальчика без признаков жизни.

До этого в селе Зеленый Бугор Кизлярского района Дагестана при пожаре погибли трое детей 2019, 2020 и 2022 годов рождения. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Предварительно, пожар начался от дровяной печи. Родителей с самым младшим ребенком в этот момент дома не было. Пожар пытались потушить соседи.