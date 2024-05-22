Пятилетнего мальчика с леденцом и мягкой игрушкой нашли ночью на остановке Прохожий ночью обнаружил маленького мальчика на остановке в Краснодарском крае

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В поселке Кирилловка Краснодарского края ночью на остановке нашли маленького мальчика, сообщает Telegram-канал Kub Mash. Правоохранители разыскивают родителей ребенка.

Мальчика, на вид которому около пяти лет, обнаружил прохожий. При себе у ребенка были мягкая игрушка и леденец. Он был на остановке один. На вопрос о том, где его родители, малыш ответил молчанием.

Мужчина связался с полицией, после чего ребенка доставили в Абинский социально-реабилитационный центр. Сейчас с мальчиком работают специалисты — врачи и психологи. По данным канала, он все понимает, однако не разговаривает.

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