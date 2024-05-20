В Свердловской области пропала школьница В Свердловской области ищут сбежавшую после ссоры с матерью школьницу

Фото: НАК

В городе Арамиль Свердловской области ищут 14-летнюю школьницу, которая сбежала из дома, поругавшись с матерью — бывшей заключенной, сообщает Telegram-канал Mash. Девочка не появлялась дома уже неделю, но родственники обратились в полицию с заявлением о ее исчезновении лишь накануне, 19 мая.

По данным канала, девочка сбежала из дома 13 мая после ссоры с матерью из-за переписки с другом — подростки шутили про наркотики. Мать сказала дочери, что не справляется с ее воспитанием, и пообещала отправить ее обратно к тете, с которой та провела последние годы.

Девочка три дня скиталась по подругам и периодически звонила матери по видеосвязи. По данным канала, женщину все устраивало, поэтому она не обращалась за помощью в полицию. 19 мая о побеге узнала тетя подростка, она же и написала заявление в правоохранительные органы. Отмечается, что мать тем временем не отвечает на звонки и не появляется дома.

Ранее стало известно о гибели 13-летней девочки, пропавшей в Измайловском парке в Москве после прогулки с подругой. В столичной прокуратуре сообщили, что поисковые службы обнаружили тело школьницы в лесополосе близ Большого Купавенского проезда. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление психотропными веществами.