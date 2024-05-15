Пьяный водитель сбил двух детей на мопеде в Улан-Удэ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Улан-Удэ пьяный водитель сбил двух детей, которые катались на мопеде, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Бурятия. По данным ведомства, одного из пострадавших госпитализировали с переломом ноги. Надзорный орган проводит проверку по данному факту. Предварительно установлено, что пьяный водитель Nissan Avenir не пропустил двух детей на мопеде и врезался в них.

Прокуратура Октябрьского района г. Улан-Удэ организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием двух несовершеннолетних детей. <...> Причины и условия произошедшего устанавливаются, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером 14 мая на территории СНТ «Металлист». Мопедом управлял 11-летний мальчик, на пассажирском сиденье сидел его 12-летний приятель. Второй получил закрытый перелом левого голеностопного сустава, его госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Лазаревском районе Сочи произошло столкновение четырех автомобилей, госпитализированы пять человек. ДТП произошло в районе санаторно-курортного комплекса «Аквалоо» на улице Декабристов.

До этого стало известно, что два пассажира выпали из салона междугороднего автобуса в Чебоксарах утром 14 мая. Возле остановки общественного транспорта у автобуса на ходу открылись двери.