ПВО отражает воздушную атаку над российским городом Смирнов: над Курском сработала система ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская противовоздушная оборона работает над отражением атаки над Курском, написал в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. Он призвал местных жителей не приближаться к обломкам БПЛА или ракет.

В небе над Курском работает ПВО! Напоминаю, приближаться к обломкам ракет, БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112, — следует из сообщения.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев объявил, что силы ПВО отразили массированную атаку дронов на территорию региона. Информации о жертвах не поступало. Минобороны РФ не комментировало ситуацию.

До этого Смирнов информировал, что в приграничных районах Курской области были ликвидированы 15 украинских дронов. По его словам, при атаке обошлось без раненых. Был поврежден один жилой дом в Теткино, его собственнику окажут помощь. Кроме того, в деревнях Новоивановке и Воронок пострадали линии электропередачи.

Украинские военные также попытались атаковать гражданские объекты на территории Геленджика. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что все БПЛА были подавлены силами ПВО, обошлось без жертв. В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание.