ПВО отразила массированную атаку БПЛА на юг России Голубев: ПВО отразила массированную атаку БПЛА над Ростовской областью

Фото: МО Украины

Силы российской ПВО отразили массированную атаку дронов над территорией Ростовской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Василий Голубев. По его словам, информации о жертвах не поступало. Минобороны РФ не комментировало ситуацию.

Силы ПВО успешно отразили массовую атаку БПЛА на территории Ростовской области. Дроны уничтожены в районе нескольких населенных пунктов региона. По предварительным данным, жертв нет. Последствия на земле уточняются, — написал он.

В Минобороны РФ ранее информировали, что системы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью украинский снаряд, выпущенный из реактивной системы залпового огня «Ольха». Атака была пресечена около 09:40 мск, 2 июня.

До этого оборонное ведмоство передавало, что дежурными средствами ПВО четыре беспилотника Вооруженных сил Украины уничтожено над российской территорией в ночь на четверг, 13 июня. Так, три дрона сбито в небе над Ярославской областью и еще один БПЛА — над Владимирской.

Кроме того, ВСУ ударили беспилотниками по приграничным районам Курской области. Как пояснил врио губернатора региона Алексей Смирнов, при атаке были повреждены два административных здания в городе Судже и поселке Коренево. В результате инцидента никто не пострадал, констатировал он.