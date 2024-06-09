Стало известно, сколько дронов ликвидированы за сутки в регионе России Глава Курской области Смирнов: за сутки ликвидировано 15 дронов ВСУ

Фото: МО РФ

Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы за сутки в приграничных районах Курской области ликвидировали 15 дронов Вооруженных сил Украины, написал в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. По его словам, пострадавших нет, собственнику поврежденного дома окажут помощь.

В деревнях Новоивановке и Воронок сброшенные с украинских коптеров взрывные устройства повредили линии электропередачи, ремонтные работы будут проведены, когда позволит обстановка. В Теткино дрон-камикадзе повредил крышу жилого дома. Обязательно окажем собственнику помощь в восстановлении, — написал он.

До этого украинские военные попытались атаковать гражданские объекты на территории Геленджика. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что все БПЛА были подавлены силами ПВО, обошлось без пострадавших. В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание.

Кроме того, Минобороны РФ информировало, что система противовоздушной обороны уничтожила украинский беспилотник над Татарстаном. Целью дрона ВСУ было совершение террористической атаки в отношении объектов на российской территории, резюмировали в ведомстве.