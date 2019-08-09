Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников попросил президента России Владимира Путина дать Вологде статус города исторического наследия. Текст с просьбой опубликован на сайте Кремля 9 августа.
Я хочу попросить Вас, чтобы нашему городу, городу Вологда, был придан статус города исторического наследия, — говорится в документе.
Как заявил Путин, на это потребуется выделить два миллиарда рублей из федерального бюджета.
Также губернатор попросил президента выделить деньги на реконструкцию Вологодского кремля, отметив, что вопрос уже прорабатывается с Минкультом, сообщает «
Как ранее писал News.ru, в Вологде прошла масштабная акция протеста против бетонирования набережной реки Вологды.