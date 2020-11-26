Путин заявил о предотвращении экологической катастрофы в Усолье-Сибирском

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Президент России Владимир Путин рассказал о предотвращении «настоящей экологической беды» в Усолье-Сибирском. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам ликвидации последствий аварии на территории этого города.

Локализованы и ликвидированы самые опасные объекты — это, конечно, самое главное. Предотвращено расползание токсичного пятна, попадания химикатов в водные артерии. Последствия могли бы быть непредсказуемыми просто. По сути, удалось предотвратить риск настоящей экологической беды, если не сказать катастрофы, — цитирует ТАСС российского лидера.

Он также подчеркнул ранее, что держит ситуацию в регионе под личным контролем.

Как сообщал NEWS.ru, вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе совещания рассказала о готовящемся законопроекте, который может обязать владельцев опасных объектов ликвидировать за свой счёт вред, причинённый предприятием окружающей среде.

Причиной экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживает 76,8 тысячи человек, стало закрывшееся в 2005 году предприятие химической промышленности «Усольехимпром». Режим ЧС там действует с октября 2018 года из-за опасности утечек ядовитых веществ. Так, на территории промплощадки находится крупный очаг ртутного загрязнения, а также хранятся ёмкости с химическими веществами. Здания, почва и подземные воды на территории бывшего завода пропитаны токсинами.