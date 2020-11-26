Путин держит под личным контролем ситуацию с аварией в Иркутской области

https://static.news.ru/photo/4bd7e066-3014-11eb-a575-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин продолжает держать ситуацию с аварией на заводе в Усолье-Сибирском под личным контролем. Об этом он рассказал в ходе совещания по вопросам ликвидации накопленного вреда экологии в этом городе.

Хотел бы ещё раз подчеркнуть, что мы все, кто присутствует сегодня на нашем совещании, должны держать эту ситуацию под постоянным личным контролем, и намерен и сам то же самое делать, потому что ситуация неординарная, — цитирует ТАСС российского лидера.

Путин подчеркнул, что риск экологической катастрофы в регионе удалось предотвратить, но расслабляться рано.

Причиной экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживает 76,8 тысячи человек, стало закрывшееся в 2005 году предприятие химической промышленности «Усольехимпром». Режим ЧС там действует с октября 2018 года из-за опасности утечек ядовитых веществ. Так, на территории промплощадки находится крупный очаг ртутного загрязнения, а также хранятся ёмкости с химическими веществами. Здания, почва и подземные воды на территории бывшего завода пропитаны токсинами.

Как писал NEWS.ru, в конце сентября Владимир Путин провёл совещание с избранными главами регионов. Губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву глава государства поручил навести порядок в лесной отрасли и уделить особое внимание ликвидации химического загрязнения в Усолье-Сибирском.