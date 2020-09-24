Путин поручил главе Иркутской области разобраться с химическим загрязнением

https://static.news.ru/photo/2c5ab654-fe6a-11ea-bd3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Президент России Владимир Путин провёл совещание с избранными главами регионов. Губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву глава государства поручил навести порядок в лесной отрасли и уделить особое внимание ликвидации химического загрязнения в Усолье-Сибирском.

Путин отметил, что в лесной отрасли необходимо навести порядок «в целом, и в Иркутской области в том числе». К теме химического загрязнения президент призвал отнестись «самым внимательным образом». Путин указал, что кабмин и крупные компании оказывают посильное содействие в ликвидации последствий экологических катастроф.

Но и от вас очень много зависит, нужно эти вещи доводить до конца, дожимать, — обратился к Кобзеву президент.

Путин добавил, что за сиюминутными проблемами «нельзя забывать вопросы стратегического характера, стратегического развития региона».

Поэтому самым внимательным образом относясь к текущим, острым, насущным проблемам, смотрите, пожалуйста, и в будущее тоже. У вас получится, я знаю, — подбодрил губернатора глава государства.

Причиной экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживает 76,8 тысячи человек, стало закрывшееся в 2005 году предприятие химической промышленности «Усольехимпром». Режим ЧС там действует с октября 2018 года из-за опасности утечек ядовитых веществ. Так, на территории промплощадки находится крупный очаг ртутного загрязнения, а также хранятся ёмкости с химическими веществами. Здания, почва и подземные воды на территории бывшего завода пропитаны токсинами.

Правительство выбрало ФГУП «Федеральный экологический оператор», подведомственное Росатому, в качестве исполнителя работ по ликвидации экологического ущерба в Усолье-Сибирском, писал NEWS.ru.