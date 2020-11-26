Абрамченко: средства на проведение работ в Усолье-Сибирском выделены

https://static.news.ru/photo/557d8604-301c-11eb-a71b-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/abramchenko_v

Собственников опасных предприятий могут обязать финансировать ликвидацию накопленного вреда окружающей среде. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина по вопросам ликвидации последствий аварии на территории города Усолье-Сибирское в Иркутской области.

В настоящее время ведомства занимаются разработкой законопроекта, предусматривающего финансовые обязательства собственника по ликвидации вреда окружающей среде.

На собственника возлагается финансовая ответственность по ликвидации накопленного вреда окружающей среде вне зависимости от того, является ли он лицом, причинившим данный вред или нет, — заявила Абрамченко.

Она также добавила, что упомянутый проект закона будет предусматривать возможность исключения производственных объектов из реестра только при наличии заключения Росприроднадзора об отсутствии накопленного вреда природе в результате деятельности этих предприятий.

Она также отметила, что средства на ликвидацию экологического ущерба в Усолье-Сибирском в 2020–2021 годах выделены в полном объёме.

Средства на проведение работ как в 2020 году, так и на 2021 год выделены в полном объёме. Часть средств выделена из резервного фонда, а часть работ финансируется в рамках бюджета национального проекта «Экология», — подчеркнула Абрамченко.

Как сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил, что держит ситуацию с аварией на заводе в Усолье-Сибирском под личным контролем. Он подчеркнул, что риск экологической катастрофы в регионе удалось предотвратить, но расслабляться рано.

Причиной экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживает 76,8 тысячи человек, стало закрывшееся в 2005 году предприятие химической промышленности «Усольехимпром». Режим ЧС там действует с октября 2018 года из-за опасности утечек ядовитых веществ. Так, на территории промплощадки находится крупный очаг ртутного загрязнения, а также хранятся ёмкости с химическими веществами. Здания, почва и подземные воды на территории бывшего завода пропитаны токсинами.