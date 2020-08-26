Путин предложил три кандидатуры на пост главы НАО

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Президент Владимир Путин внёс на рассмотрение Заксобрания Ненецкого автономного округа (НАО) три кандидатуры на пост губернатора региона.

Речь идёт о временно исполняющем обязанности главы округа Юрие Бездудном («Единая Россия»), Игоре Пинаеве («Родина»), возглавляющем дорожное агентство «Архангельскавтодор», и депутате окружного собрания Андрее Смыченкове (ЛДПР).

Сессия, на которой парламентариям предстоит выбрать губернатора, состоится 13 сентября, в единый день голосования, рассказал ТАСС зампредседателя Заксобрания Матвей Чупров.

В соответствии с уставом НАО губернатор избирается парламентом округа по представлению президента. Избранным считается кандидат, набравший большинство голосов депутатов.

Ранее NEWs.ru писал, что партия ЛДПР намерена выдвигать на выборах губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва, если экс-главу региона Сергея Фургала приговорят к лишению свободы или запретят ему занимать государственные должности. Дегтярёв был назначен врио губернатора 20 июля после ареста Фургала.